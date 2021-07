Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Unfallzeugen

Moers (ots)

Die Polizei sucht Zeugenhinweise, um eine Unfallflucht auf der Homberger Straße aufzuklären.

Gestern gegen 16.00 Uhr war ein 12-jähriges Mädchen mit einem Fahrrad auf der Straße unterwegs.

In Höhe Hausnummer 217 bemerkte das Kind von hinten ein schnell heranfahrendes Auto, das links an ihr vorbei fuhr. Daraufhin ist sie nach rechts ausgewichen und hat einen geparkten Wagen am Straßenrand beschädigt.

Angaben zum Auto oder Fahrer kann das Mädchen nicht machen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Autofahrer gesehen haben und weitere Angaben zum Unfall machen können.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell