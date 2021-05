Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Unfall auf Ibbenbürener Straße, eine Person schwer und eine leicht verletzt

Recke (ots)

An der Kreuzung Ibbenbürener Straße/Püttenbeckstraße hat sich am späten Freitagabend (21.05.21) gegen 23.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden - eine davon schwer. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Bad Essen (Landkreis Osnabrück) fuhr mit seinem grünen Volvo zunächst auf der Püttenbeckstraße in Richtung Steinbeck. An der Kreuzung missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt eines 29-jährigen Autofahrers aus Voltlage (Landkreis Osnabrück), der mit seinem schwarzen VW Golf die Ibbenbürener Straße in Richtung Recke befuhr. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der 41-Jährige wurde leicht, der 29-Jährige schwer verletzt. Letzterer musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 22.400 Euro.

