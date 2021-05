Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit Verletzten

Ibbenbüren (ots)

Ibbenbüren, Gutenbergstraße/ Münsterstraße Samstag, 22.05.2021, 11:20 Uhr Eine 30-jährige Pkw Fahrerin aus Ibbenbüren befuhr die Gutenbergstraße in Richtung Kreisverkehr. Vor diesem fuhr sie auf ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug auf und schob dieses in zwei weitere dort wartende Fahrzeuge. Darüber hinaus geriet sie nach rechts und beschädigte einen in einer Parkbucht abgestellten Pkw. Neben der 30-jährigen Fahrerin wurde auch ihre 56- jährige Beifahrerin aus Ibbenbüren leicht verletzt. In den zusammengeschobenen Fahrzeugen wurden ebenfalls zwei Personen leicht verletzt, eine 61-jährige Ibbenbürenerin im ersten Pkw und in einem weiteren ein 50-jähriger Mann aus Hörstel. Der Sachschaden an den fünf beteiligten Fahrzeugen belief sich nach erster Einschätzung auf etwa 40000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

