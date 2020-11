Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Akku setzt Küche in Flammen

Leichte Verletzungen zog sich eine Bewohnerin bei einem Brand am Freitag in Kürnbach zu.

UlmUlm (ots)

Gegen 7.17 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Alte Straße aus. Dort brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Küche. Die 47-jährige Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 50.000 Euro. Die Räume, in der die Familie lebte, sind derzeit nicht bewohnbar. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Fahrradakku, der zum Laden an das Ladegerät angeschlossen war explodiert sein und den Brand verursacht haben.

++++2074823

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell