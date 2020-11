Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Senior kommt auf Gegenspur

Zwei Schwerverletzte forderte am Freitag ein Unfall bei Schelklingen.

UlmUlm (ots)

Laut Angaben der Polizei war gegen 11.30 Uhr ein 76-Jähriger von Ehingen in Richtung Schelklingen unterwegs. In der Bahnunterführung bei Schmiechen geriet der Mann mit seinem Nissan auf die Gegenfahrspur. Auf der war eine Seat-Fahrerin unterwegs. Die 41-Jährige sei wohl noch ausgewichen, der Platz nach rechts war jedoch wegen der Wand der Unterführung begrenzt. Die Fahrzeuge kollidierten, worauf die Feuerwehr die Frau aus ihrem Auto befreite. Der Rettungsdienst brachte sie und den 76-Jährigen in Krankenhäuser. Nach ersten Erkenntnissen dürften beide schwerverletzt sein. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle ist derzeit noch gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

++++

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell