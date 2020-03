Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fußgänger angefahren

Wittlich (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Mittwochabend, gg. 21.45 Uhr in der Wittlicher Innenstadt.

Eine 23jährige Autofahrerin übersah beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen Fußgänger, der den Gehweg der Karrstraße in Richtung der Trierer Straße benutzte und deren Fahrspur kreuzte.

Der Fußgänger wurde von dem PKW erfasst und erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen an den Beinen und an der Hüfte. Er begab sich anschließend in ein Krankenhaus.

Über das Ausmaß der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell