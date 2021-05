Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

Recke (ots)

Am Montag (17.05.2021) befuhr eine Pkw Fahrerin gegen 14.40 Uhr mit ihrem weißen Renault Twingo die Hopstener Straße in Fahrtrichtung Recke. Der Fahrerin kam dort ein weißer Lkw mit Plane ohne Aufschrift entgegen. Der Lkw hatte im Heckbereich einen Ladekran, der rechtsseitig über die Fahrzeugbreite hinausragte. Dieser Ladekran streifte in regelmäßigen Abständen die am rechten Fahrbahnrand stehenden Bäume und riss dabei Blätter und Äste ab. Als die Renault Fahrerin gerade den Lkw passierte, wurde ein Ast abgerissen und auf die Motorhaube ihres Fahrzeugs geschleudert. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher gibt es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell