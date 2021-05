Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl von Baustelle

Ochtrup (ots)

In Ochtrup haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch (19.05.), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (20.05.), 06.45 Uhr, zwei Batterien von einer Baustelle an der Rosenstraße entwendet. Der Verkehr an der Baustelle wird durch zwei Lichtzeichenanlagen geregelt. Die Anlagen werden von Batterien betrieben, die sich in einem Metallkasten unmittelbar neben der Anlage befinden. Die Unbekannten haben die Schlösser, mit denen die Metallkästen gesichert waren, durchtrennt und die beiden 12 Volt Batterien der Marke Varta daraus entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder etwas über den Verbleib der Batterien wissen, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell