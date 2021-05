Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl aus Kfz

Altenberge (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (20.05.) zwischen 00.00 Uhr und 07.00 Uhr einen BMW 520d am Sperberweg aufgebrochen. Aus dem Inneren des Fahrzeugs bauten die Täter das Lenkrad, das Tachometer, das Radio und das Navigationsgerät aus. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

