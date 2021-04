Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (459) Randalierende Jugendliche festgenommen

Nürnberg (ots)

Kurz vor Mitternacht hatten am Samstag (03.04.2021) drei Jugendliche in der Beuthener Straße randaliert und zahlreiche Mofas und einen Anhänger beschädigt.

Gegen 23:50 Uhr wurde die Polizei über randalierende Personen am Dutzendteich verständigt. Dort hatten ein 16- und zwei 17-Jährige einen Anhänger in den Dutzendteich geschoben und sieben abgestellte Mofas und Motorräder umgetreten und dabei erheblich beschädigt. Das Trio konnte von den Beamten an der Steintribüne angetroffen und festgenommen werden.

An dem Anhänger, den die Feuerwehr aus dem Wasser bergen musste und den Krafträdern entstand etwa 15.000 Euro Sachschaden. Die drei Jugendlichen werden nun wegen Sachbeschädigung und nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt, da sie ohne triftigen Grund nach der Ausgangssperre unterwegs waren.

Rainer Seebauer / tb

