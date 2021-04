Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (458) Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Nürnberg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 30.03.21 bis Ostersonntag, 04.04.21, waren Unbekannte in eine Gaststätte in der Eberhardshofstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im genannten Zeitraum hatten der oder die unbekannten Einbrecher die Eingangstür zu der Bar aufgebohrt und aus den Räumen mehrere Verstärker, zwei Bohrmaschinen einen Laminatschneider und Spirituosen entwendet. Der oder die Täter sind mit ihrer Beute im Wert von knapp 3000 Euro unerkannt geflüchtet.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. / Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell