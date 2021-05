Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Straßenschilder, Reflektoren und ein Verkehrszeichen entwendet

Hopsten (ots)

Unbekannte Diebe haben die Straßenschilder der Bonnikestraße, der Teekenstraße, der Otmerschstraße und ein Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren entwendet. Das Verkehrszeichen stand an der Einmündung Ödingstraße/Stadener Straße. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt, liegt aber nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von Freitag (30.04.) bis Donnerstag (20.05.). Darüber hinaus entwendeten die Täter diverse Reflektoren aus den Leitpfosten der Bonnikestraße. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

