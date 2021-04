Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Schindelbrücke über den Neckar brennt nieder

Rottweil (ots)

Die Schindelbrücke im Neckartal ist in der Nacht zum Dienstag niedergebrannt. Mehrere Anrufe zu der brennenden Holzbrücke gingen kurz nach 22 Uhr bei Polizei und Feuerwehr ein. Die Feuerwehr Rottweil war kurz darauf mit 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen an der zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand stehenden Brücke eingetroffen. Sie konnte die baufällige Brücke, die seit geraumer Zeit für den Verkehr gesperrt ist, jedoch nicht mehr löschen, bevor sie letztendlich auch zusammenbrach. Die Wehr verhinderte aber erfolgreich ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Aufgrund den bisherigen Feststellungen geht sie von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie hat am Dienstagmorgen bereits mit der Spurensicherung begonnen. Die Polizei Rottweil bittet unter 0741 4770 um sachdienliche Hinweise zu dem Brand.

