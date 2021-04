Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkrs. KN) Farbschmierereien (23.04-26.04.2021)

Aach (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte am vergangenen Wochenende die Außenfassade und Grundstücksmauer einer Firma in der Straße "Im Hirtenstall" in schwarzer Farbe. Bereits im Februar wurden am Gebäude der Firma Farbschmierereien vorgefunden. Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, zu melden.

