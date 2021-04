Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Unbekannte verursachen Sachschaden an Mehrzweckhalle (23.-25.04.2021)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende die Mehrzweckhalle in Wollmatingen, indem sie das Geländer am Bühneneingang der Halle abrissen. Hierbei dürfte ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden sein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3, zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell