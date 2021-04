Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - Beuren) Durch Lagerfeuer Flächenbrand verursacht (26.04.2021)

Singen-Beuren (ots)

Zwei Jugendliche haben am Montag kurz vor 20.00 Uhr an der Aach, im Bereich Beuren ein kleines Lagerfeuer entzündet. Aufgrund der Trockenheit entzündete sich jedoch die Wiese und das Feuer breitete sich schnell aus. Nachdem die Jugendlichen vergeblich versucht hatten, das Feuer zu löschen, verständigten sie die Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Beuron konnten den Flächenbrand rasch löschen, so dass kein weiterer Schaden entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell