Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim/Lkrs. TUT) Verkehrsunfall im Einmündungsbereich (17.09.2020)

Balgheim (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Einmündung Bahnhofstraße und Spaichinger Straße ereignet hat. Ein 46-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße und wollte auf die Spaichinger Straße nach links abbiegen, als er einen von Spaichingen kommenden 42-jährigen Dacia-Fahrer übersah. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde hierbei niemand.

