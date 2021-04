Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer beschuldigen sich bei Unfall gegenseitig

Polizei sucht Zeugen (26.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden gekommen ist es am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der Sachsenstraße. Ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer bog hinter einem 36-jährigen Mercedes Fahrer von der Straße "An der Schelmengaß" auf die Sachsenstraße. Hierbei kam es zum Auffahrunfall. Der Peugeot-Fahrer behauptete, dass der Mercedes plötzlich rückwärtsgefahren und dabei gegen sein Auto gestoßen sei. Der Mercedes-Fahrer gab dagegen an, dass er ordnungsgemäß angehalten habe und plötzlich der 19-Jährige auf sein Auto aufgefahren sei. Zur Klärung der widersprüchlichen Aussagen bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

