Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.d. Donau, TUT) Holzbalkon fängt Feuer

Mühlheim (ots)

In den frühen Morgenstunden ist ein Holzbalkon in der Donaustraße auf noch ungeklärte Weise in Brand geraten. Die Feuerwehr Mühlheim rückte gegen 5.30 Uhr mit 23 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an. Auch die Wehr aus Fridingen, sowie Notarzt und Rettungsdienst waren bereits auf der Anfahrt. Der Hausbesitzer, der den Brand im zweiten Obergeschoss nach der Heimkehr aus der Nachschicht entdeckte, löschte geistesgegenwärtig mit Wassereimern das bis zu zwei Meter hohe Feuer. Der Schaden am Holzbalkon kann noch nicht genau beziffert werden. Zwei Blumenkübel waren durch das Feuer vollständig verschmort und auch der Boden des Balkons war teilweise durchgebrannt. Die Hausfassade blieb dagegen unbeschädigt

