Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, TUT) Kompost entzündet sich

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein Komposthaufen in der Schwandorfer Straße hat sich in der Nacht zum Montag vermutlich von alleine entzündet. Anwohner hatten eine starke Brandentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sie gingen aufgrund der Brandentwicklung davon aus, dass ein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Wehren Neuhausen und Tuttlingen rückten deshalb mit 40 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen an. Zudem wurde Notarzt und Rettungsdienst mit über 20 Helfern alarmiert. Gebrannt hat neben dem Kompost allerdings lediglich eine Hecke und eine kleine Grundstücksfläche. Eine Gefahr für ein Gebäude und nennenswerter Schaden entstand nicht.

