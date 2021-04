Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. KN) Alkoholisiert Unfall verursacht (24.04.2021)

Steißlingen (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Samstag gegen 20.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 223 kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 47-jährigen Motorradfahrer. Der Mann, der auf der Landesstraße von Orsingen kommend in Richtung Steißlingen unterwegs war, kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr über den Grünstreifen und einen Radweg in einen Acker, überschlug sich dort mehrmals und kam nach mehreren Metern zum Liegen. Hierbei wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Ein von den Beamten durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, woraufhin eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Das Motorrad, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

