POL-KN: (VS-Schwenningen) Im Kreisverkehr Unfall gebaut (26.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr auf dem Kreisverkehr der Dürrheimer-/Neckarstraße. Eine 74-jährige Volvo-Fahrerin fuhr auf der Dürrheimer Straße und bog in den Kreisverkehr ein. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines 28-Jährigen, der mit einem VW Passat bereits im Kreisel unterwegs war. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Schaden am VW belief sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 1.000 Euro.

