Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Dacia Lodgy mit polnischen Kennzeichen flüchtet nach Unfall in Helsa: Zeugen gesucht

KasselKassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Das Weite suchte am Sonntagabend der Fahrer eines weißen Dacia Lodgy mit polnischen Kennzeichen, nachdem er auf der Leipziger Straße in Helsa mit einem entgegenkommenden Hyundai kollidiert war. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe noch nicht zur Identifizierung des Fahrers und zum Auffinden des Dacia führen konnten, suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die entsprechende Hinweise hierzu geben können.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 20:30 Uhr. Der Fahrer des blauen Hyundai war nach seiner Schilderung auf der Leipziger Straße vom Lossemannweg kommend in Richtung B 451 unterwegs. In Höhe der Hausnummer 54 kam ihm in der Kurve der weiße Dacia auf seiner Fahrspur entgegen, woraufhin die linken Fahrzeugseiten der beiden Pkw zusammenstießen. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Dacia, der ebenfalls einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite aufweisen dürfte, setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete von der Unfallstelle. Am Steuer des Pkw soll ein Mann gesessen haben, von dem bislang keine nähere Beschreibung vorliegt.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall oder zum Standort des beteiligten Dacia Lodgy geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell