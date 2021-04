Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Beim Einparken hohen Sachschaden verursacht (24.04.2021)

Stockach (ots)

Ein Unfall mit Sachschaden von rund 8.000 Euro ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Franz-Schubert-Straße. Ein 73-jähriger Fahrer eines Wohnmobils beschädigte beim Parken ein am Straßenrand abgestellten VW. Zur weiteren Abwicklung verständigte der Mann die Polizei.

