Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Blechschaden bei Auffahrunfall (26.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 16 Uhr auf der Straße "Querspange" im Gebiet "Herdenen". Eine 25-jährige Mitsubishi-Fahrerin hielt verkehrsbedingt an einem Kreisverkehr an. Ein nachfolgender 27-jähriger Mercedes-Fahrer reagierte zu spät, fuhr auf den stehenden Mitsubishi auf und schob diesen noch auf einen haltenden VW Golf eines 20-Jährigen. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

