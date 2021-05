Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lienen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 30 (Holperdorp) ist am Sonntagnachmittag (23.05.21) gegen 17.10 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Westerkappeln schwer verletzt worden. Der Mann war mit seiner Kawasaki auf der K 30 in Richtung Lienen unterwegs. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes nahe der Hausnummer 9 wollte ein 21-jähriger Autofahrer aus Glandorf vom Parkplatz auf die Straße in Richtung Bad Iburg fahren. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand mit 8.000 Euro ein Totalschaden. Am grauen VW Golf des 21-Jährigen, der unverletzt blieb, entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K 30 im Unfallbereich zeitweise gesperrt werden.

