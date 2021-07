Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Diebe stehlen neun Starkstromkabel

Voerde (ots)

Neun Starkstromkabel mit einer Länge von jeweils 25 Metern haben Unbekannte von einer Baustelle gestohlen.

Die Stromkabel befanden sich in den Kellern eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße, das kernsaniert wird. Um an die Kabel zu kommen, brachen die Täter vermutlich das Vorhängeschloss der Eingangstür auf - in der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag, 16.00 Uhr, und Montag, 7.00 Uhr.

Die Polizei Voerde bittet Zeugen, sich unter der Telefonnumer 02855 / 9638-0 bei ihr zu melden.

