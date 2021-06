Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 43-Jähriger beschimpfte und beleidigte Polizisten vor der Wache

Moers (ots)

Gestern Nachmittag mussten sich zwei Polizisten der Wache Moers einiges anhören. Den Beschimpfungen, denen sie unvermittelt ausgesetzt waren, bekamen auch Passanten lautstark mit.

Ein 43-jähriger Mann aus Moers klingelte gegen 17.00 Uhr an der Polizeiwache Moers an der Asberger Straße und gab an, Polizeibeamte anzeigen zu wollen.

Als zwei Beamte daraufhin vor die Wache traten um den Moerser, der mit nacktem Oberkörper vor ihnen stand, genauer nach seinem Anliegen zu fragen, reagierte dieser umgehend verbal aggressiv.

Dabei hielt er einen Bescheid der Bußgeldstelle (Verwarnungsgeld) in der Hand und gab an, fälschlicherweise in der Vergangenheit durch Polizeibeamte verwarnt worden zu sein.

Der Beschuldigte steigerte sich in sein aggressiven Verhalten herein und schrie lautstark. Dabei äußerte er Fäkalausdrücke und beleidigte die Polizisten permanent.

Ferner äußerte er, dass er die Angelegenheit auf seine Weise "regeln" werde und drohte den Beamten damit unterschwellig.

Als die Polizisten ihn aufforderten, die Örtlichkeit zu verlassen, kam er diesem zunächst nicht nach.

Erst nach Androhung von Folgemaßnahmen entfernte er sich.

Dabei schrie er weiterhin lautstark und beleidigte die Beamten erneut.

Die Polizisten schrieben eine Anzeige gegen den 43-Jährigen Wüterich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell