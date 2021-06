Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in eine Spielhalle

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Drei Gullideckel nutzten unbekannte Täter, um in der Nacht zu Mittwoch in eine Spielhalle an der Grenzstraße einzudringen.

Nachdem es ihnen gelang, dadurch die Schaufensterscheibe einzuwerfen, hebelten sie im Inneren acht Geldautomaten auf und entwendeten Bargeld.

Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Kriminalpolizei erschien noch in der Nacht am Tatort zur Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0, zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell