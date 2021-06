Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zusammenstoß beim Wenden - Motorradfahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Karlstraße sind am Mittwochmittag eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 69-jährige Autofahrerin aus Herten gegen 12.10 Uhr stadtauswärts unterwegs. Nachdem sie kurz am Fahrbahnrand angehalten hatte, wollte sie wenden und Richtung Castrop zurückfahren. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel, der stadtauswärts fuhr und gerade an dem Auto vorbeifahren wollte. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell