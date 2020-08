Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei Düsseldorf - 19 neue Bundespolizisten starten durch

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizeiinspektionen Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hauptbahnhof begrüßten am Montagmorgen (31. August) 19 neue Kolleginnen und Kollegen feierlich am Düsseldorfer Flughafen.

Bereits im März dieses Jahres freuten sich die zwei Düsseldorfer Bundespolizeiinspektionen über 85 neue Polizeimeister. Nun vereidigten der Leitende Polizeidirektor Helge Scharfscheer und Polizeioberrat Thomas Hermsen erneut 19 Beamtinnen und Beamte. Nach einer Einweisungswoche in den jeweiligen Aufgabenbereichen werden die frisch gebackenen Polizistinnen und Polizisten von ihren Dienstgruppenleitern in Empfang genommen und nehmen in den kommenden Tagen ihre Arbeit auf.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell