Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Über den Dächern von Dortmund - Vereidigung neuer Bundespolizistinnen und Bundespolizisten

Dortmund - Bochum (ots)

Nachdem die Bundespolizei im Ruhrgebiet bereits im März und im August 15 Bundespolizisten und Bundespolizisten zu Verstärkung erhielt, durfte der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Dortmund, Polizeidirektor Sven Srol, heute Morgen (31. August) insgesamt neun weitere Einsatzkräfte für das Ruhrgebiet begrüßen.

Einige der "Neuen" haben kürzlich ihre Ausbildung des mittleren Polizeidienstes beendet und werden nun zukünftig im Ruhrgebiet für Sicherheit an Bahnhöfen und am Dortmunder Flughafen sorgen. "Auf unsere neuen Kolleginnen und Kollegen haben wir lange gewartet. Wir brauchen sie dringend und sind froh, dass neues Personal unsere Reviere im Ruhrgebiet verstärken", so Polizeidirektor Sven Srol.

Über den Dächern von Dortmund, auf der Besucherterrasse des Dortmunder -U-, vereidigte der Inspektionsleiter heute Morgen (31. August) seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese werden zukünftig in den Bundespolizeirevieren am Dortmunder Flughafen und am Bochumer Hauptbahnhof eingesetzt werden.

Durch den Personalzuwachs von mittlerweile knapp 50 Einsatzkräften wächst die Bundespolizeiinspektion Dortmund in diesem Jahr auf mittlerweile fast 400 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. Der Personalzuwachs wird auch im kommenden Jahr weitergehen. Voraussichtlich bereits im März werden die nächsten Beamtinnen und Beamten im Ruhrgebiet erwartet.

Zur Info: Die BPOLI Dortmund ist der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin nachgeordnet. Die Inspektion nimmt die Aufgabe Bahnpolizei in sechs regionalen Revieren und einem Dienstverrichtungsraum (DVR) wahr.

Bundespolizeirevier Bundespolizeirevier Bochum Bundespolizeirevier Recklinghausen Bundespolizeirevier Gelsenkirchen Bundespolizeirevier Hagen Dienstverrichtungsraum Bahnhof Dortmund

Zudem nimmt sie im Revier am Dortmunder Flughafen die Aufgabe der Grenzpolizei wahr.

Der Zuständigkeitsbereich der Inspektion Dortmund erstreckt sich auf die kreisfreien Städte Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Hagen, Mülheim, Bottrop, Herne und die Landkreise Recklinghausen, Ennepe-Ruhr, Unna, Märkischer Kreis, Hochsauerlandkreis

Das Gebiet verfügt über 1116 Kilometer Bahnstrecke (Betriebskilometer) sowie 197 Bahnhöfe und Haltepunkte. Etwa 4,7 Millionen Einwohner leben hier auf einer Fläche von 6.000 Qkm. *ST

