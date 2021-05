Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 58-Jähriger festgenommen

Ulm (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstagmittag (01.05.2021) gegen 12:00 Uhr einen 58 Jahre alten Mann am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Die Identität des deutschen Staatsangehörigen sollte zuvor durch die Beamten im Rahmen einer Personenkontrolle festgestellt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 58-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Duisburg mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Die Bundespolizisten nahmen den in Duisburg wohnhaften Mann daraufhin fest und verbrachten ihn zur Verbüßung seiner 9-monatigen Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell