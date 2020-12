Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach- Auseinandersetzung in der Regionalbahn

Zell am HarmersbachZell am Harmersbach (ots)

Zu einer Konfrontation kam es am Dienstagabend gegen 21 Uhr in einer Regionalbahn in Richtung Oberharmersbach. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 20-Jähriger einen 26-jährigen Fahrgast verbal beleidigt haben. Infolgedessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Diese setzten die zwei Streitenden außerhalb des Zuges am Bahnhof bei Zell am Harmersbach fort. Dort konnten die zwei Krawallmacher allerdings voneinander getrennt werden, sodass die Personalien durch die Beamten des Polizeireviers Haslach aufgenommen werden konnten.

