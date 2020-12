Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Transporter verursacht Verkehrsbehinderungen

LahrLahr (ots)

Weil der Fahrer eines VW-Transporters am Dienstagmorgen auf eine Spritzschutzwand fuhr, kam es auf der B 415 im Bereich der Autobahnanschlussstelle zu stundenlangen Behinderungen. Gegen 7:30 Uhr befuhr der 42 Jahre alte Mann die doppelspurige Fahrbahn der Autobahnbrücke über die A 5 in Richtung Lahr. Etwa 100 Meter später trennt hier eine etwa 70 Zentimeter hohe Wand seine Fahrtrichtung von der Gegenspur. Aus unbekannten Gründen lenkte der Mann sein Fahrzeug auf die Gegenspur und geriet mit den rechten Rädern auf die Wand und blieb nach weiteren 50 Metern manövrierunfähig auf dieser stecken und beschädigt darüber hinaus seine Ölwanne. Durch den Havaristen wurde der Verkehr aus Lahr kommend blockiert. Erst nach dessen Bergung und einer Fahrbahnreinigung konnte der in Richtung Autobahn fließende Verkehr gegen 9:30 Uhr wieder ungehindert rollen. Bis dahin wurden beide Fahrtrichtungen durch mehrere Beamte des Polizeireviers Lahr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der 42-Jährige blieb unverletzt, an seinem Transporter entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

