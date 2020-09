Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall Infolge der Missachtung der Regel "rechts vor links"

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Am Plan, Einmündung Hagen (ros): Am Mittwoch, den 16.09.2020,gegen 14:20 Uhr, missachtete eine 19-Jährige Alfelderin mit ihrem PKW VW Polo die Vorfahrt eines 46-Jährigen Bad Gandersheimers. Die Alfelderin befuhr die Straße am Plan in Richtung Neustadt und übersah den von rechts aus der Straße Hagen kommenden Bad Gandersheimer mit seinem Opel Zafira. Dieser wollte nach links in die Straße Am Plan einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW im Einmündungsbereich. Infolgedessen waren beide PKW nicht unerheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

