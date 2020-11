Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Balkonbrand eines Mehrfamilienhauses

ElmenhorstElmenhorst (ots)

Auf dem Balkon im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Elmenhorst/Lichtenhagen soll ein Pool in Brand geraten sein. So die Meldung, die bei der Feuerwehr und der Polizei am 12.11.2020 gegen 19:45 Uhr einging. Die Feuerwehren aus Lichtenhagen-Elmenhorst und dem Ostseebad Nienhagen hatten das Feuer schnell gelöscht. Zur Ermittlung der Brandursache war der Kriminaldauerdienst Rostock im Einsatz. Erste Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass das Feuer auf Grund eines technischen Defektes im Bereich der Verkabelung zum Pool entstanden ist. Der Pool und der Balkon wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Fassade ist leicht verrußt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr und daher konnte der Rettungsdienst den Brandort schnell wieder verlassen. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

