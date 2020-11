Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Ergänzung: Sieben Fahrzeuge in Teterow aufgebrochen

TeterowTeterow (ots)

~Am 28.10.2020 berichtete die Polizei, dass am Güterbahnhof in Teterow sieben Kraftfahrzeuge beschädigt und aufgebrochen worden sind. Bereits an dem Tag wurden zwei vermutliche Tatverdächtige, ein 17 jähriger aus Algerien und ein 15 jähriger aus Marokko, ermittelt. Zum derzeitigen Ermittlungsstand kann mitgeteilt werden, dass die Ermittler prüfen, ob das gesicherte Spurenmaterial den Tatverdächtigen zugeordnet werden kann.

Meldung vom 28.10.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4747320~

