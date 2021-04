Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche bedroht und in die Luft geschossen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Donnerstagabend(29.04.2021) gegen 21:40 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Favoritepark mindestens zwei Jugendliche mit einer mutmaßlichen Schreckschusspistole bedroht und anschließend zwei Mal ungezielt in die Luft geschossen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich eine 15-Jährige, ein 17-Jähriger sowie weitere bislang unbekannte Jugendliche am Treppenaufgang zu Gleis 2, als der mutmaßliche Täter vom angrenzenden Parkplatz Favoritepark auf die Personengruppe zuging und sie zunächst grundlos ansprach. Im weiteren Verlauf holte der offenbar alkoholisiert wirkende Mann ersten Ermittlungen zufolge eine mutmaßliche Schreckschusspistole aus seinem Hosenbund hervor und richtete diese zunächst auf den 17-Jährigen. Als die Jugendlichen daraufhin über den Treppenaufgang in Richtung des Gleises 2 flüchteten, folgte der Unbekannte der 15-Jährigen auf den Bahnsteig, wo er auch diese mit der Waffe bedroht haben soll. Anschließend schoss der Mann nach jetzigen Erkenntnissen zwei Mal ungezielt in die Luft und flüchtete über die Treppen in unbekannte Richtung. Erst später erzählte die 15-Jährige ihrem Vater von dem Vorfall, welcher umgehend die Landespolizei informierte. Trotz einer eingeleiteten Fahndung mehrerer Streifen der Landespolizei konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 170 cm groß, ohne Bartwuchs und heller Hautfarbe beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine rote Jacke und ein weißes Basecap getragen haben. Zudem sprach er offenbar dialekt- und akzentfreies Deutsch. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach den unbekannten Jugendlichen sowie weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

