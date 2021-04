Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizei- und Feuerwehreinsatz am Haltepunkt Stadtmitte

Stuttgart (ots)

Ein Kurzschluss an einer Oberleitung hat am heutigen Dienstagmorgen (27.04.2021) einen Polizei- und Feuerwehreinsatz beim S-Bahnhaltepunkt Stuttgart Stadtmitte ausgelöst. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam es gegen 06:00 Uhr während der Einfahrt einer S-Bahn der Linie S2 zu einem Kurzschluss zwischen der Oberleitung und dem Stromabnehmer des Zuges, wodurch es in der Haltestelle zu einem lauten Knallgeräusch und einer Rauchentwicklung kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand verblieben alle der ca. 60 Fahrgäste in der S-Bahn Richtung Schorndorf sowie die Reisenden am Bahnsteig unverletzt. Die von der automatischen Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr stellte neben einer leichten Rauchentwicklung keinen Brand oder anderweitige Gefährdungen vor Ort fest. Für den Zeitraum des Einsatzes sowie einer anschließenden Prüfung durch die Deutsche Bahn musste das betroffene Gleis zwei bis 08:11 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen kam. Neben zwei Löschzügen der Feuerwehr befanden sich jeweils eine Streife der Landes- und Bundespolizei sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz.

