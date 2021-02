Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei nimmt Mordverdächtigen vorläufig in Haft

Frankfurt/Main (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde ein 22-Jähriger wegen Mordverdachts am Flughafen Frankfurt durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Der Schwede, der aus Doha /Katar ankam und nach dem durch die schwedischen Behörden international gefahndet wurde, steht im Verdacht November 2020 in Stockholm einen Mann ermordet zu haben. Er wird nun dem Haftrichter vorgeführt. Ein Auslieferungsersuchen der schwedischen Behörden liegt bereits vor.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell