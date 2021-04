Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugchef angegriffen

Stuttgart / Ludwigsburg (ots)

Ein 24-Jähriger hat am gestrigen Dienstagmorgen (20.04.2021) gegen 09:30 Uhr den Zugchef eines Regionalzuges Richtung Würzburg angegriffen und beleidigt. Nach derzeitigen Informationen öffnete der spätere Tatverdächtige bei dem abfahrbereiten Regionalexpress am Stuttgarter Hauptbahnhof eine bereits geschlossene Zugtür, um noch zusteigen zu können. Als der Zugchef den Fahrgast nach der Abfahrt wohl auf das Verhalten ansprach, soll der 24-jährige deutsche Staatsangehörige aggressiv reagiert und den Bahnmitarbeiter mehrfach beleidigt haben, weshalb dieser die Bundespolizei alarmierte. Als der Zug kurz darauf am Ludwigsburger Bahnhof ankam und der junge Mann offenbar zu flüchten versuchte, kam es zum Gerangel zwischen dem Bahnmitarbeiter und dem 24-Jährigen, wobei der Fahrgast dem Zugchef in den Nacken geschlagen oder getreten haben soll. Kurz darauf holte der Tatverdächtige offenbar zudem ein Tierabwehrspray hervor, womit er dem Geschädigten gedroht haben und anschließend geflüchtet sein soll. Durch den Vorfall erlitt der Zugchef ein Hämatom am Kopf. Mithilfe einer Personenbeschreibung stellten Beamte der Landespolizei den bereits polizeibekannten 24-Jährigen unweit des Bahnhofs fest und übergaben ihn der Bundespolizei. Das mitgeführte Tierabwehrspray konnte zudem im Rahmen einer Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den im Landkreis Esslingen wohnhafte Mann wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

