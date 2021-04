Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Regionalzug besprüht

Tübingen (ots)

Drei bislang unbekannte Männer haben in den heutigen frühen Morgenstunden (19.04.2021) einen abgestellten Regionalzug am Tübinger Stellwerk mit Graffiti besprüht und sind anschließend geflüchtet. Gegen 02:30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der DB insgesamt drei Männer dabei, wie sie den abgestellten Regionalzug mit Farbe besprühten und alarmierte umgehend die Polizei. Als die Sprayer den Zeugen kurz darauf bemerkten, flüchteten sie noch vor dem Eintreffen der Streifen hinter der Jet-Tankstelle in Richtung Europastraße / Hauptbahnhof. Die mutmaßlichen Täter konnten im Rahmen der darauffolgenden Fahndung zwar nicht mehr festgestellt werden, jedoch fanden Einsatzkräften entlang des Fluchtweges Beweismittel auf und stellten diese sicher. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die ermittelnde Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

