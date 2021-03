Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf Schulgelände gewütet

Herscheid (ots)

Unbekannte haben am Wochenende auf dem Gelände an der Grundschule Hüinghausen gewütet. Am Samstagmorgen stellte ein Zeuge fest, dass ein Schild aus dem Erdreich gerissen und auf das Dach einer Garage geworfen wurde. Der oder die Unbekannten brachen Holzlatten von einem Geräteschuppen ab und brachen die Türen des Schuppens und eines Holzpavillons auf. Ob etwas gestohlen wurde, konnte am Wochenende noch nicht ermittelt werden. In dem Geräteschuppen wird Kinderspielzeug gelagert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02391/9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell