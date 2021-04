Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in S-Bahn

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (21.04.2021) kam es in einer S-Bahn der Linie S3 zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bad Cannstatt zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die 29 und 33 Jahre alten Männer gegen 09:45 Uhr bereits am S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofes in eine zunächst verbale Auseinandersetzung, welche sich offenbar in einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang fortsetzte. Nachdem der 33-jährige deutsche Staatsangehörige der Begleiterin seines 29-jährigen Kontrahenten zudem in den Rücken getreten haben soll, kam es im Anschluss offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf sollen sich die in Stuttgart und im Enzkreis wohnhaften Männer gegenseitig bedroht und beleidigt haben, wobei es auch zu Beleidigungen gegenüber der Begleiterin des 29-jährigen türkischen Staatsangehörigen gekommen sein soll. Nachdem die drei Personen den Zug am Bahnhof Bad Cannstatt verlassen hatten, konnten sie durch alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Alle Beteiligten des Vorfalls verblieben Augenscheinlich unverletzt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

