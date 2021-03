Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einfahrtsverbot kontrolliert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 30.03.2021 zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde, nach einer Bürgerbeschwerde, in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim das Verbot der Einfahrt (Verkehrszeichen 267) überwacht. Gemäß der Beschwerde würden vermehrt Fahrradfahrer das Einfahrtsverbot nicht beachten. Es konnten mehrere Fahrradfahrer beobachtet werden, die vorschriftsmäßig an der Kreuzung Philipp-Fauth-Straße/ Weinstraße Süd von ihrem Fahrrad abstiegen und ihre Räder auf dem Gehweg schoben. Erfreulicherweise hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln und es mussten keine Verwarnungen ausgesprochen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell