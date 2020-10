Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201026-5: Wohnungseinbrecher kamen am frühen Abend - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Trio stand plötzlich im Hausflur eines Ehepaares (67/75) und ergriff die Flucht.

Aufgeschreckt durch einen lauten Knall begab sich am Sonntagabend (25. Oktober) eine 75-Jährige gegen 17:30 Uhr in den Hausflur ihres Hauses in der Friedrich-Engels-Straße. Dort stand sie drei maskierten und schwarz gekleideten Personen gegenüber, die sofort die Flucht ergriffen. Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Eine Fahndung nach dem Trio blieb erfolglos. Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth bittet unter Telefon 02233 52-0 um Hinweise von Zeugen, die zum tatrelevanten Zeitraum am Tatort entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Die Polizei bittet zudem in der dunklen Jahreszeit um verstärkte Aufmerksamkeit hinsichtlich der nun steigenden Einbruchszahlen und deren Tatbegehungen. Beachtung finden sollte dabei nicht nur das eigene Grundstück, sondern auch die der Nachbarn. Wählen Sie sofort den Notruf 110 der Polizei, wenn Ihnen Personen auffallen, die Ihnen verdächtig vorkommen. (bm)

