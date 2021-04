Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Metallgestell auf Gleise gelegt

Öhringen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter legte am gestrigen Montagnachmittag (26.04.2021) gegen 14:30 Uhr ein Metallgestell in ein Gleis des Öhringer Hauptbahnhofes. Um 14:40 Uhr stellte der Fahrdienstleiter des Öhringer Hauptbahnhofs ein blaues, offenbar in die Gleise gelegtes Metallgestell im Gleis eins des Hauptbahnhofes fest und entfernte dieses noch bevor ein Zug das Gleis befuhr. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass nur kurz zuvor ein bislang unbekannter Täter das circa ein Meter hohe Gestänge in den Gleisbereich legte und sich anschließend entfernte. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer +4971318882600 zu melden.

