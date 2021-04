Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Durchfahrender Regionalzug mit Stein beworfen

Herbolzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Montagabend (26.04.2021) auf Höhe des Bahnhofs Herbolzheim einen durchfahrenden Regionalzug mit einem Stein beworfen. Gegen 21:00 Uhr nahm der Zugbegleiter während der Durchfahrt des Bahnhofs einen lauten Knall wahr, stellte kurz darauf den entstandenen Schaden an der Scheibe fest und informierte später die Bundespolizei. Bei dem mutmaßlichen Bewurf der Regionalbahn Richtung Stuttgart wurde eine Seitenscheibe des Fahrgastbereichs schwer beschädigt, zerbrach jedoch nicht. Durch den Vorfall wurde weder der Zugbegleiter, noch einer der Fahrgäste verletzt. Die Schadenshöhe am Zug beläuft sich auf circa 1500 Euro. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den bislang unbekannten Tatverdächtigen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971318882600 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell