Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Von der Fahrbahn abgekommen

In seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde Mittwochmittag ein Autofahrerin bei Gundelsheim. Die 55-jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Fiat auf der Kreisstraße von Obergriesheim nach Gundelsheim unterwegs. In einem Waldstück kam die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von dieser ab. Durch die Hilfe der Feuerwehr konnte die Frau aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Frau wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw für eine Stunde gesperrt. An dem Pkw entstand Totalschaden von zirka 2.000 Euro.

